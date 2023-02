Putin varsler økt satsing på atomvåpen

Putins tale var innspilt i anledning fedrelandsforsvarernes dag, en offentlig høytidsdag som går tilbake til sovjettiden. Dagen markeres torsdag.

To dager før kunngjorde Russland at landet suspenderer atomnedrustningsavtalen Ny Start med USA.

Onsdag uttalte Kreml at suspensjonen ikke øker risikoen for atomkrig.

– Vi skal rette økt oppmerksomhet mot styrking av den kjernefysiske triaden, sier Putin i torsdagens tale, en henvisning til atomraketter på land, til sjøs og i luften.

Putin sier også i talen, for første gang, at Russland i år skal utplassere Sarmat-raketter. Dette er interkontinentale ballistiske raketter som kan utstyres med flere atomstridshoder. Rakettene går i Vesten under kallenavnet «Satan II».

– Vi skal fortsette masseproduksjon av luftbaserte hypersoniske Kinzjal-systemer og vi skal starte masseleveranser av sjøbaserte hypersoniske Zircon-raketter, sier Putin.

Zircon er krysserraketter som skytes ut til sjøs og som ifølge Russland kan gå i flere ganger lydens hastighet og utstyres med atomstridshode. Kinzjal skytes ut fra fly. I sin årstale til Oslo Militære Samfund i 2020 sa daværende sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, at Kinzjal-raketter som skytes ut fra et fly over Kola, kan nå mål i Norge etter 40 minutter.