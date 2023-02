NYT: Trumps datter og svigersønn stevnet i etterforskningen av kongresstormingen

Ikke navngitte kilder sier til New York Times at begge må vitne foran en føderal storjury om Donald Trumps forsøk på å beholde makten etter at han tapte presidentvalget i 2020.

Ifølge avisen viser stevningen at spesialetterforsker Smith har nådd fram til Trumps innerste sirkel i sin etterforskning, og at ingen er utenfor hans rekkevidde uansett hvor høyt plasserte de er.

Beslutningen om å stevne de to er tatt bare to uker etter at det ble kjent at også tidligere visepresident Mike Pence må vitne foran storjuryen. Pence vil forsøke å få stevningen satt til side.

USAs nåværende justisminister Merrick Garland utnevnte Jack Smith til spesialetterforsker i november i fjor. Han har ansvaret for to etterforskninger der Trump er involvert.