I et intervju med nyhetsbyrået Reuters sier han at Storbritannia har begynt å «varme opp» samlebåndene for å kunne erstatte våpen som er sendt til Ukraina.

Han sier også at Storbritannia vil øke produksjonen av artillerigranater for å hjelpe Ukraina med å slå tilbake de russiske styrkene.

Det var i midten av januar at den britiske regjeringen kunngjorde at Ukraina skulle få britiskproduserte Challenger-stridsvogner.