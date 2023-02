Dronning Margrethe ryggoperert

Den 82 år gamle dronningen ble operert på Rigshospitalet i København onsdag.

Kongehuset opplyser i en pressemelding at operasjonen var vellykket, og at den gikk etter planen. Videre heter det at dronningens tilstand etter omstendighetene er god og stabil.

Dronningen blir værende på sykehuset en stund før hun må gjennom en lengre rekonvalesens og opptrening av ryggen, heter det i pressemeldingen.

Det er andre gang at dronning Margrethe har blitt ryggoperert. Forrige gang var for 20 år siden da hun ble operert for spinal stenose, eller forsnevret ryggkanal.