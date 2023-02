Putin deltok onsdag på en støttekonsert for de russiske styrkene på en stadion i Moskva. I en tale til den store folkemengden hyllet han de russiske soldatene og sa at de kjemper for Russlands «historiske områder» i nabolandet.

Folkemengden svarte med å rope taktfast «Russland, Russland, Russland».

Fredag er årsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina, som russiske styrker nå kontrollerer nærmere 20 prosent av.

I sin årvisse tale om rikets tilstand tirsdag sa Putin at offensiven i Ukraina vil fortsette, men han sa ikke hva Russlands endelige mål er.

Se Putin glefse mot Vesten i videovinduet under