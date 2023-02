Scholz fordømmer dødsdom mot tysk-iraner

– Det iranske regimet kjemper mot sitt eget folk på alle mulige måter og viser ingen respekt for menneskerettighetene, skriver Scholz på Twitter onsdag.

Tidligere på dagen ble det kjent at Tyskland utviser to ansatte ved Irans ambassade i Berlin som svar på at Sharmahd er dømt til døden.

En iransk domstol fant ham tirsdag skyldig i å ha ledet en terrorgruppe som utførte fem angrep.

67-åringen ble pågrepet av iransk etterretning i 2020. Omstendighetene rundt pågripelsen er ikke kjent.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock fordømmer dødsdommen og sier den er i strid med folkeretten.

– Vi har bedt Iran om å omgjøre Jamshid Sharmahds dødsdom og gi ham en mulighet til å anke på rettferdig vis, sier Baerbock.