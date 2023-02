Britisk IS-kvinne får ikke tilbake statsborgerskapet

Britiskfødte Begum ble fratatt statsborgerskapet i 2019, noe daværende innenriksminister Sajid Javid begrunnet med hensyn til rikets sikkerhet. Departementet har flere ganger sagt at hun vil være en trussel mot offentlig sikkerhet dersom hun får vende tilbake, skriver Sky News.

Advokatene hennes sier regjeringen krenker hennes rett til familieliv ved å nekte henne å vende tilbake. Foreldrene sier de savner datteren sin.

Foreldrene kommer opprinnelig fra Bangladesh, og den britiske regjeringen hevder Begum hadde dobbelt statsborgerskap og dermed ikke ville bli statsløs dersom hun mistet sitt britiske statsborgerskap. Bangladesh har avvist dette.

Begum selv har sagt at hun regnet med å havne i fengsel dersom hun kom tilbake. Hun hevder samtidig at det eneste lovbruddet hun har begått er å reise til Syria. Hun nekter for å ha deltatt i noen av grusomhetene som ble begått av ekstremistgruppen IS og har beskrevet livet i deres såkalte kalifat som «helvete på jord». Avisen Daily Telegraph har skrevet at hun jobbet for gruppens moralpoliti, og hun er blitt knyttet til produksjon av bombevester.

Etter at hun ble funnet i en interneringsleir i Syria, har Begum sagt at hun ønsket å vende hjem. I 2019 viste hun ingen anger for å ha sluttet seg til IS. Sammen med to andre skolejenter reiste hun til Syria via Tyrkia i 2015 for å slutte seg til IS.