Kina ønsker tettere bånd til Russland

Wang, som var utenriksminister inntil i fjor, møtte onsdag den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i Moskva.

I tillegg til at Wang lovet å jobbe for å styrke forholdet til Russland, varslet han at nye avtaler vil bli signert i løpet av hans besøk i den russiske hovedstaden.

– Uansett hvordan den internasjonale situasjonen endres, så er og forblir Kina fast bestemt, sammen med Russland, på å gjøre en innsats for å opprettholde den positive trenden i utviklingen i forholdene mellom stormakter, sa den kinesiske toppdiplomaten, som kalte Lavrov en god venn.

Skal møte Putin

I løpet av besøket vil Wang også møte president Vladimir Putin, bekrefter den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov.

Tirsdag hadde Wang samtaler med lederen for Russlands mektige sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev.

– Sett i lys av den kampanjen Vesten nå fører mot Russland og Kina, er ytterligere styrking av det russisk-kinesiske samarbeidet særlig viktig, sa Patrusjev, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Jeg vil få understreke vår støtte til Beijing i spørsmålet om Taiwan, Xinjiang, Tibet og Hongkong, la han til.

Nato bekymret

Tirsdag denne uken holdt Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tale under en felles pressekonferanse med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og EUs utenrikssjef Josep Borell.

Under pressekonferansen fortalte Stoltenberg at det er økende bekymring i alliansen for at Kina planlegger å støtte Russlands krigføring i Ukraina. En bekymring som deles av USAs utenriksminister Antony Blinken.

Blinken hevdet tidligere denne uken at Kina vurderer å levere våpen til de russiske styrkene i Ukraina.

Kina, som i fjor inngikk partnerskap med Russland, har så langt avstått fra å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.