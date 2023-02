Sykepleierstreikene i England settes på pause

Medlemmene av fagforbundet Royal College of Nursing hadde planlagt en todagers streik fra og med neste onsdag, men sier tirsdag at de ikke vil streike mens forhandlingene pågår.

Sykepleierne har de siste månedene føyd seg inn i rekken av streikende arbeidere i Storbritannia. Også blant andre togførere, ambulansearbeidere og lærere har streiket for høyere lønn i en tid med skyhøy inflasjon i landet.

Politikerne har nektet å gå inn i lønnsforhandlinger og viser blant annet til at lønnsnivåene allerede er fastsatt for offentlig ansatte, og til at økonomien ikke strekker til.

Nå sier begge parter at de har blitt enige om å starte intensive forhandlinger, der også helseminister Steve Barclay vil delta.