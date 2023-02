Nordens sikkerhetspolitikk: Ukraina-krigen har veltet om på alt

– For første gang i moderne historie ser vi utsiktene til at fem nordiske land er i samme militære allianser, fortsetter statsministeren.

Onsdag deltar han på et usedvanlig topptungt nordisk sikkerhetspolitisk møte i Harpsund utenfor Stockholm.

Støre møter Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Sauli Niinistö.

Med på møtet er også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap), og deres respektive svenske og finske kollegaer. I alt ni toppolitikere.

Omstendighetene er både dramatiske og historiske.

Støre minner om at krigen har bidratt til at alle land i Europa har blitt nødt til å tenke nytt. Sverige og Finland har stått utenfor Nato gjennom en hel kald krig, men ønsker seg nå raskt inn i alliansen.

I Norge la det brede flertallet på Stortinget raskt etter invasjonen bort en gammel utenrikspolitisk linje om å ikke eksportere våpen til land i krig.

– Krigen har gjort at land som Norge og andre sier at det er helt legitimt å støtte Ukraina. Det er en solidarisk handling, men også fordi vi kan ikke slå oss til ro med at dette skjer rundt oss i det Europa vi er del av.

– Det rokker ved noen grunnleggende prinsipper for hva norsk sikkerhet og trygghet betyr.

Møtet i Harpsund er en oppfølging av et tilsvarende møte mellom Sverige, Finland og Norge som fant sted i Finland i 2019.

Klokka 15 deltar Støre, Kristersson og Niinstö på et felles pressetreff.