Ukraina ber skoler stenge i frykt for russiske angrep

Ukrainas utdanningsdepartement sier anbefalingen til skolene handler om å beskytte liv og helse til alle elever, og at det er et forebyggende tiltak i tilfelle Russland øker sin offensiv rundt årsdagen for invasjonen 24. februar.

Hundrevis av skoler har hittil blitt ødelagt i Russlands invasjonskrig i Ukraina, og mange skoler har blitt tvunget til å gå over til hjemmeundervisning på grunn av stadige strømbrudd forårsaket av russiske rakettangrep.

Kun skoler med fungerende bomberom får lov å ha elever i klasserommene i år på grunn av risikoen for angrep.