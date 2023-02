Det skjer etter at justisminister Peter Hummelgaard har støttet opp om innstillingen fra påtalemyndigheten. Hjort Frederiksen bekrefter selv tiltalen på sin Facebook-side , men avviser samtidig anklagene.

Tiltalen kommer etter at forsvarsministeren har vært siktet i over ett år. Brudd på paragrafen om slik uautorisert utlevering kan i Danmark straffes med tolv års fengsel. Ifølge Ritzau forventer man ikke mer enn fire års fengselsstraff i denne saken.

75 år gamle Hjort Frederiksen har en lang karriere i dansk politikk og var senest forsvarsminister i 2016–2019 i regjeringen til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Den danske riksadvokaten ba om tiltale mot ham allerede i mai i fjor, men da var det ikke flertall for å få opphevet hans parlamentariske immunitet.

Siden Hjort Frederiksen ikke lenger sitter i Folketinget, er ikke dette lenger en problemstilling. Aktør ønsker at rettssaken behandles bak lukkede dører.

Sakens egentlige innhold er mørklagt, men Hjort Frederiksen selv har opplyst tidligere at det henger sammen med opplysninger han delte under et intervju om et avlyttingssamarbeid med USA, ifølge tabloidavisa B.T.

Ifølge flere danske medier har saken sammenheng med den såkalte FE-saken, der tidligere etterretningssjef Lars Findsen er tiltalt for å ha tilbakeholdt opplysninger om et slikt avlyttingssamarbeid.