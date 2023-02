Putin lover valg i Russland til neste år

– Presidentvalget i 2024 vil bli avholdt i strengt samsvar med loven og i samsvar med alle demokratiske konstitusjonelle prosedyrer, sier Putin til folkevalgte i Moskva tirsdag.

Det russiske presidentvalget er planlagt å finne sted i mars neste år, og det er ventet at første valgrunde går av stabelen 17. mars.

Presidentvalget blir det første i Russland siden grunnlovsendringene i 2020 som tillater Putin å søke gjenvalg til tross for at han har vært president i 20 år. Han kan altså bli sittende som president fram til 2036 dersom han blir valgt i to presidentperioder til.