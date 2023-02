Redd Barna: Barna betaler en høy pris for krigen i Ukraina

Ifølge FN-tall har 438 barn blitt drept og 851 såret siden Russland invaderte Ukraina for snart ett år siden.

Det innebærer et snitt på fire drepte og sårede barn hver eneste dag. Samtidig kan det reelle tallet være langt høyere.

Ifølge Redd Barna skyldes flesteparten av dødsfallene bruken av eksplosive våpen i tettbebygde områder. Det er også rapportert om tilfeller hvor barn er blitt utsatt for tortur og seksuell vold.

– Krigen er blitt hverdagen til barna, fastslår Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange i forbindelse med den ferske rapporten «A Heavy Toll – The Impact of one year of war on children in Ukraine».

Her går det også fram at 4,1 millioner ukrainske barn har behov for humanitær hjelp.

− Mange barn lever i konstant frykt for når neste flyalarm skal gå eller når neste drønn fra eksplosjoner kommer. Mange barn har også opplevd å miste nære venner og familie, blitt atskilt fra foreldre eller vært vitner til vold, sier hun i en pressemelding tirsdag.

Hun ber partene i krigen gjør mer for å beskytte barna.

– Angrepene og overgrepene mot sivile må opphøre umiddelbart, og vi ber det internasjonale samfunnet om å sørge for at de som begår forbrytelser mot barn i Ukraina, blir stilt til ansvar, sier Lange.