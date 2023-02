USA kaller Sikkerhetsrådets Nord-Korea-taushet farlig

I et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag anklaget USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield Kina og Russland, uten å navngi landene, for å ha tvunget Sikkerhetsrådet til stillhet.

– I lys av de uhørte rakettestene i fjor, har to permanente medlemmer tvunget oss inn i stillhet, til tross for utallige resolusjonsbrudd fra Nord-Korea, sa hun.

Kina og Russland la i mai i fjor ned veto mot en resolusjon som kunne ha resultert i nye sanksjoner mot Pyongyang.

– Realiteten er slik at de som beskytter Nord-Korea fra konsekvensene av landets eskalerende rakettester, setter den asiatiske regionen og hele verden i fare for å havne i konflikt, sa Thomas-Greenfield mandag.

– Skammelig og farlig

– Handlingslammelsen er verre enn skammelig. Den er farlig, sa hun, og argumenterte med at gjentatte feilslåtte forsøk bare styrker Nord-Korea, som vil fortsette å gjennomføre slike tester uten å frykte konsekvenser.

Hun la fram forslag om at FNs sikkerhetsråd kan vedta en formell uttalelse, som er et nivå under resolusjon, der Nord-Koreas handlinger fordømmes og hvor man oppfordrer til diplomati. Men alle de 15 medlemmene må stille seg bak slike uttalelser.

Forrige gang Sikkerhetsrådet ble enige rundt Nord-Korea var da medlemmene vedtok en resolusjon for å styrke sanksjonene i desember 2017 knyttet til Pyongyangs rakett- og atomprogram.

– Løser ikke noe

USA kommer til å fortsette med å foreslå uttalelser som fordømmer nordkoreanske rakettoppskytinger, selv når permanente medlemmer fortsetter å legge ned veto, slo Thomas-Greenfield fast.

Russland rettet fingeren mot USA og Sør-Koreas felles militærøvelser og sa de bidrar til eskalering.

– USA og dets allierte har spesielt ansvar i denne situasjonen, sa den russiske FN-ambassadøren Dmitrij Poljanskij, som mener stadige møter ikke bidrar til å løse noe.

Kinas viseambassadør til FN, Dai Bing, sa at gjentatte møter og oppfordringer om nye sanksjoner verken bringer noe konstruktivt til bordet, bedrer situasjonen eller fører til nye ideer om å løse problemet.