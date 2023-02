Alligator funnet i park i New York

Alligatoren ble funnet i Prospect Park Lake, som ligger i Prospect Park i bydelen Brooklyn, søndag morgen.

Alligatoren var i skjør tilstand. Den var døsig og hadde fått kuldesjokk av det kalde vannet. Det rundt 1,2 meter lange dyret ble fanget inn og fraktet til Bronx Zoo.

Alligatorer har sitt naturlige tilholdssted i varmere klima i det sørøstlige USA

New York Times skriver at alligatoren som ble funnet, er den sjette som er blitt reddet i storbyen siden 2018. Trolig dreier det seg i det siste tilfellet om en alligator som var blitt holdt som kjæledyr og som kan ha blitt forlatt av eieren eller eierne.

– Folk skaffer seg disse eksotiske dyrene mens de fortsatt er små og tenker at de er kule. Men så oppdager de at dyrene jo vokser, sier Katy Hansen, som er kommunikasjonssjef i Animal Care Centers i New York City.