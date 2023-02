Flere omkomne i nytt jordskjelv i Tyrkia og Syria

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,4, var om lag 2 kilometer dypt og hadde sitt episenter i byen Defne i den tyrkiske Hatay-provinsen, som grenser til Syria. Skjelvet inntraff ved 20-tiden lokal tid, og i timene etterpå ble det registrert en rekke etterskjelv.

I Hatay-provinsens hovedstad Antakya og flere andre byer har mange bygninger som hadde fått skader i skjelvene for to uker siden, rast sammen. Øyenvitner forteller om tilløp til panikk i byen, der støvskyer på nytt stiger opp fra ruiner.

Ifølge Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu er det hittil funnet tre omkomne og registrert over 200 skadde etter mandagens etterskjelv.

Folk er redde

Også i de syriske provinsene Idlib og Aleppo raste bygninger sammen og mange mennesker skal være skadd.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights er minst 150 skadd i de opprørskontrollerte områdene nordvest i Syria, mens rundt 320 er skadd i de regjeringskontrollerte områdene, de fleste av dem i Aleppo.

Seniorrådgiver Olav Andreas Saltbones Røde Kors forlot Aleppo tidligere mandag, men har vært i kontakt med hjelpeorganisasjonens samarbeidspartnere i byen der det bor rundt 5 millioner mennesker.

– Folk er redde og oppholder seg ute i gatene av frykt for nye skjelv, forteller han til NTB på telefon fra Damaskus.

Lever på gata

– Ambulanser kjører rundt og leter etter skadde, og bybildet er preget av lyden av sirener, forteller han.

Mottakssentrene er fulle av hjemløse, og fortsatt kommer det folk til sykehusene i Aleppo med skader de fikk 6. februar.

– På et av sykehusene som vi støtter, møtte jeg en bestemor som etter 13 dager kom for å få behandling for en brukket skulder. Hun fortalte at hun passet på sju foreldreløse barn, men at alle omkom i skjelvet. Nå lever hun på gata, forteller Saltbones.

Mange etterskjelv

Tyrkiske myndigheter har registrert over 6.000 etterskjelv siden det første kraftige jordskjelvet rammet grenseområdet mellom Tyrkia og Syria 6. februar.

Det offisielle dødstallet fra jordskjelvkatastrofen har passert 46.000. Av dem er over 41.000 mennesker funnet omkommet i Tyrkia, ifølge tyrkiske myndigheter.

Det fryktes at tallet på omkomne i Syria er langt høyere enn hittil kjent, men dette ønsker Saltbones ikke å spekulere i.

– Fokuset vårt er å hjelpe de overlevende, sier han.