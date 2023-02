Russland hevder å ha tatt kontroll over landsby nær Bakhmut

Bakhmut er åsted for et av de mest langvarige og blodige slagene i den russiske offensiven.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at frivillige soldater «frigjorde» bosetningen Paraskoviivka med støtte fra vanlige styrker, inkludert fallskjermjegere og artilleri. Det har ikke vært mulig å få påstanden bekreftet på uavhengig hold.

I uttalelsen ble det ikke nevnt noe om at Russlands leiesoldatgruppe Wagner hevdet å ha kapret byen sist fredag.

Paraskoviivka er en liten landsby som ligger i den nordlige utkanten av Bakhmut. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har tidligere sagt at det kunne ta måneder å kapre Bakhmut, som har utviklet seg til å ha nøkkelpolitisk og symbolsk verdi.

Kampen om byen har vist spenning mellom Wagner-gruppen og den russiske hæren. Kreml benekter at noen splid har funnet sted.

I januar hevdet Prigozjin at hans soldater hadde tatt kontroll over byen Soledar som ligger i nærheten. To dager senere uttalte det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrker kontrollerte byen.