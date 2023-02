Svenskekongen har det bra etter operasjon

– Operasjonen gikk i henhold til planen, og kongen har det bra. Kongen takker for all støtte og den varmen som er vist ham og er takknemlig for det svenske helsevesenet, heter det i en pressemelding på kongehusets nettside.

I forrige uke ble det kjent at den 76 år gamle monarken skulle opereres i hjerteområdet med såkalt kikkhullskirurg. Operasjonen skjedde etter anbefaling fra kongens livlege.

Carl Gustafs planlagte aktiviteter de neste to ukene blir utsatt til senere i år.