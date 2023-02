– Vi godtar ikke at USA retter pekefingeren mot forholdet mellom Kina og Russland og i hvert fall ikke tvang og press, sa utenriksdepartementets talsperson Wang Wenbin mandag.

– Det er USA og ikke Kina som står bak endeløse leveranser av våpen til slagmarken, svarte Wang da ha ble bedt om å svare på påstander som USAs utenriksminister Antony Blinken kom med i helgen.

– Vi ber USA reflektere seriøst over sine egne handlinger og gjøre mer for å lette på situasjonen, fremme fred og dialog og slutte å fordele skyld og spre falsk informasjon, sa han videre.

Amerikansk advarsel

Uttalelsene ble gitt på en pressekonferanse i Beijing dagen etter at Blinken hevdet at Kina vurderer å levere våpen til Russland.

Blinken skal ha gitt Kinas toppdiplomat Wang Yi en advarsel om at våpenstøtte til Russland vil få konsekvenser.

På spørsmål om dette svarte Wang Wenbin at USA ikke er i posisjon til å kunne stille krav til Kina.

– En rød linje for EU

EUs utenrikssjef Josep Borrell kommenterte også saken mandag. Han understreker at Wang Yi har fastholdt at Kina ikke har tenkt å levere våpen til Russland, samtidig som han sa at EU følger godt med.

– For oss vil det være en grense i forholdet vårt. Han fortalte meg at de ikke kommer til å gjøre det, at de ikke planlegger å gjøre det. Men vi følger fortsatt godt med, sier Borrell.