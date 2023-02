Ulykken skjedde natt til mandag nær byen Kallar Kahar i Punjab-provinsen. Det opplyser politi og lokale myndigheter.

Politiet sier årsaken til ulykken blir etterforsket.

Statsminister Shahbaz Sharif har i en uttalelse uttrykt at han sørger over livene som gikk tapt i ulykken og han beordrer myndighetene til å gi best mulig behandling til de skadde.

Trafikkulykker i Pakistan fører til tusenvis av dødsfall hvert år.