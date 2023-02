«Intet nytt fra Vestfronten» ble kveldens store Bafta-vinner

Den tyske nyinnspillingen av antikrigsfilmen «Intet nytt fra vestfronten» tok hjem totalt sju priser under den prestisjefylte prisutdelingen, som ofte setter tonen for årets Oscar-utdeling.

Regissør Edward Berger kunne blant annet smykke seg med prisen beste regissør og prisen for beste film.

Filmen er basert på romanen fra 1928 av Erich Maria Remarque og forteller historien om grusomhetene under første verdenskrig sett gjennom øynene til en tysk soldat. Netflix-filmen ledet også nominasjonene i forkant av årets Bafta-utdeling.

Prisen for beste mannlige skuespiller gikk til Austin Butler for filmen «Elvis», en dramadokumentar om kongen av rock 'n' roll Elvis Presley. Cate Blanchett tok hjem prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som den verdenskjente komponisten og dirigenten Lydia Tár.

«Elvis» og den irske mørke komedien «The Bashees of Inisherin» var kveldens to andre store prisvinnerne. De vant fire priser hver.

Bafta, eller British Academy Film Awards, er britenes svar på Oscar-utdelingen, og prisene deles ut hvert år i London.