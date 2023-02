USA planlegger nye sanksjoner mot Russland

De nye sanksjonene vil være rettet mot Russlands forsvars- og energisektorer, finansinstitusjoner og flere enkeltpersoner, skriver Bloomberg søndag. Nettstedet har fått opplysningene fra ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Disse industriene er svært viktige for Russland, som for snart et år siden invaderte Ukraina.

Senest 1. februar utvidet USA sin sanksjonsliste mot Russland til å inkludere 22 personer og virksomheter de mener bidrar til å omgå sanksjoner mot russiske forsvarsaktører.