Russland anklager Ukraina for å planlegge en atomhendelse

Ifølge Reuters har ikke russerne presentert noen beviser for anklagen.

– Målet med provokasjonen er å anklage Russlands hær for angivelig å ha utført vilkårlige angrep på atomanlegg i Ukraina, som ville føre til lekkasje av radioaktive stoffer og forurensing, hevder Russlands utenriksdepartement i en uttalelse.

Russland har gjentatte ganger anklaget Ukraina for å planlegge såkalte «falsk-flagg»-operasjoner med biologiske eller radioaktive materialer.

En falsk-flagg-operasjon betyr at man iscenesetter en hendelse eller aksjon med hensikt om å skape et inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon er ansvarlig.

Det er ingen bevis på at en slik hendelse har skjedd i Ukraina.