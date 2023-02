Tyrkia avslutter alt redningsarbeid, unntatt i to provinser

– I mange av våre provinser er søke- og redningsarbeidet nå avsluttet, men det fortsetter i provinsene Kahramanmaraş og Hatay, sa byråets sjef Yunus Sezer til journalister i Ankara søndag.

40.689 mennesker er bekreftet omkommet i Tyrkia etter de kraftige jordskjelvene i grenseområdet mellom Syria og Tyrkia 6. februar. Dødstallene er ventet å stige ettersom flere tusen er skadd eller fortsatt savnet.

Mer enn 1,2 millioner mennesker antas å være evakuert fra det sørøstlige Tyrkia på grunn av jordskjelvtragedien, og over 1 million bor for tiden i midlertidige tilfluktsrom eller husly, opplyser AFAD.

Over 46.000 mennesker er så langt bekreftet omkommet i de to landene. Nordvest i Syria har myndighetene og FN rapportert om til sammen over 5.800 døde, men dette tallet er ikke oppdatert på flere dager.

Situasjonen i det krigsherjede Syria er langt mindre oversiktlig enn i Tyrkia, og det reelle dødstallet kan være langt høyere.