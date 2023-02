2013–14

Store demonstrasjoner mot den ukrainske regjeringen fører til at den prorussiske president Viktor Janukovitsj går av. Over 1.000 blir drept. I etterkant inntar Russland de to ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk, der det opprettes to prorussiske opprørerstatene. I tillegg annekterer Russland Krim-halvøya.

De neste åtte årene pågår det krig mellom Ukraina og de to opprørerstatene, som angivelig får støtte fra Russland.

2021

Russland begynner en stor oppbygging av militære styrker langs Ukrainas grenser. I november 2021 uttaler USA flere ganger at de er bekymret for situasjonen.

Januar 2022

5. januar: Det erklæres unntakstilstand i Kasakhstan. Med støtte fra Russland slår myndighetene hardt ned på store demonstrasjoner. Aksjonen kan ha forsinket Russlands invasjon av Ukraina.

Januar: En rekke vestlige parter, deriblant USA og EU, holder samtaler med Russland i et forsøk på å roe situasjonen.

Januar-februar: Russland og prorussiske styrker prøver angivelig å gjennomføre et statskupp i Ukraina, uten hell.

Februar 2022

Februar: Forhandlinger mellom Russland og Ukraina går i stampe, og spenningsnivået stiger i Europa. USA advarer gjentatte ganger om hva som er i ferd med å skje.

21. februar: Russland anerkjenner de to utbryterstatene Donetsk og Luhansk, etter forespørsel fra dem. Senere samme dag hevder president Vladimir Putin at Ukraina er en kunstig skapt stat, og at Ukraina ble skapt i sin helhet av Russland.

24. februar: Russland invaderer Ukraina fra flere hold – også gjennom Belarus. President Putin påstår at målet er å «avmilitarisere og avnazifisere» Ukraina. En rekke land erklærer unntakstilstand.

25. februar: Etter at Russland har inntatt Slangeøya i Svartehavet, deler Ukraina lydklipp av soldater som blir bedt om å overgi seg. Disse svarer «Russisk krigsskip, dra til helvete», noe som blir et slagord for Ukraina og deres støttespillere.

26. februar: EU, USA og andre innfører nye, kraftige sanksjoner mot Russland. Dette fører til en finanskrise i landet, og mange vestlige selskaper trekker seg ut.

28. februar: Samtaler mellom russiske og ukrainske utsendinger i belarusiske Gomel ender uten resultat.

Februar-mars: Store demonstrasjoner mot krigen skjer i russiske storbyer, men slås hardt ned på. Samtidig strammes borgerrettighetene kraftig inn i Russland. Det blir forbudt å uttale seg mot den «spesielle militæroperasjonen», som er det offisielle russiske begrepet for invasjonen.

Februar-mars: En rekke land, deriblant Norge, varsler at de skal sende våpen til Ukraina.

Februar-mars: Millioner av flyktninger strømmer ut av Ukraina.

Februar-mars: Russland og Belarus utestenges fra en mengde internasjonale organisasjoner og idrettsarrangement.

Februar-mars: Russland gjør et kraftig framstøt mot hovedstaden Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nekter å forlate byen.

Mars 2022

1. mars: Zelenskyj taler til EU-parlamentet, den første av mange taler til ulike parlament i de kommende måneder. Samme dag angriper Russland TV-tårnet i Kyiv, et angrep som også gjør skade på minnesmerket for Holocaust-massakren ved Babijn Jar.

2. mars: Russland omringer havnebyen Mariupol og beleirer den fram til 20. mai. Beleiringen fører til tusenvis av sivile dødsfall og internasjonal fordømmelse. Samme dag faller Kherson, som blir den eneste fylkeshovedstaden Russland erobrer.

Mars: En rekke forsøk på å evakuere sivile fra Mariupol og andre omringede ukrainske byer ender stort sett resultatløst.

4. mars: Russland inntar Zaporizjzja-kraftverket, Europas største kjernekraftverk.

5. mars: Russiske styrker inntar Butsja og Hostomel nord for Kyiv.

7. mars: Ukraina gjeninntar flyplassen i Mykolajiv. EU blir enige om å vurdere medlemskapssøknader fra Ukraina, Georgia og Moldova.

9. mars: Et sykehus i Mariupol blir bombet av russiske styrker og minst fire blir drept. Bildene sjokkerer verden og angrepet blir regnet som krigsforbrytelse av OSSE.

12. mars: Ukraina styrker beredskapen rundt havnebyen Odesa, der man frykter at Russland skal forsøke å gjennomføre en landgang og åpne en korridor til utbryterstaten Transnistria i Moldova. Landgangen skjer aldri.

15. mars: Polens, Slovenias og Tsjekkias statsministre besøker Ukrainas hovedstad Kyiv etter at russiske styrker måtte oppgi forsøkene på å innta byen.

16. mars: Et teater i Mariupol, der hundrevis av sivile søker ly for krigen, blir ødelagt i et russisk luftangrep. Over 600 blir drept.

18. mars: FNs migrasjonskontor IOM anslår at 6,5 millioner er drevet på flukt innad i Ukraina. I tillegg har 3,2 millioner forlatt landet.

24. mars: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg forlenger sin periode i posten med ett år.

25. mars: Russland varsler at de nå konsentrerer seg om å innta hele Donbas-regionen av Ukraina. Få dager senere trekker de seg ut av områdene rundt Kyiv.

26. mars: USAs president Joe Biden sier i en tale i Warszawa at «Putin ikke kan forbli ved makten». Senere avfeier Det hvite hus at Biden snakket om å gjennomføre regimeendring i Russland.

30. mars: Zelenskyj taler til Stortinget.

April 2022

3. april: Massegraver blir oppdaget etter at russiske styrker har trukket seg ut av Kyiv-forstaden Butsja. Flere hundre kan være begravd i disse gravene.

7. april: Russland suspenderes fra FNs menneskerettsråd med klart flertall.

8. april: Minst 30 blir drept i et russisk angrep mot jernbanestasjonen i byen Kramatorsk.

13. april: Biden anklager Russland for folkemord i Ukraina. Samme dag brenner og synker det russiske krigsskipet Moskva. Ukraina hevder å stå bak.

18. april: Zelenskyj sier Russland har begynt en offensiv i Donbas.

26. april: Russland stanser eksporten av gass til Polen og Bulgaria.

28. april: Russland angriper Kyiv med raketter mens FNs generalsekretær António Guterres besøker byen. Guterres hadde tidligere vært i Moskva.

Mai 2022

8. mai: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og stortingspresident Masud Gharahkhani (begge Ap) besøker Kyiv. Samme dag besøker USAs førstedame Jill Biden Vest-Ukraina.

14. mai: Ukraina vinner Eurovision Song Contest med klar margin, en konkurranse der både Russland og Belarus er utestengt. Gruppa Kalush Orchestra vinner med sangen «Stefanija», og benytter seierstalen til å trygle om hjelp til de ukrainske soldatene og sivile i stålverket Azovstal i Mariupol.

15. mai: Stoltenberg uttaler at Ukraina kan vinne krigen mot Russland.

15. og 16. mai: Finland og Sverige kunngjør at de vil søke om Nato-medlemskap. Prosessen bremses imidlertid av Tyrkia.

17. mai: Minst 87 blir drept i et angrep mot en ukrainsk base i landsbyen Desna.

20. mai: De siste ukrainske soldatene i Mariupol legger ned våpnene sine. Den bombeherjede havnebyen inntas av Russland.

23. mai: Den første russiske soldaten blir dømt i ukrainsk rett for krigsforbrytelser. Han får livstid i fengsel for drapet på en 62 år gammel sivilist.

31. mai: EU-landene blir enige om et forbud mot oljeimport fra Russland.

Mai-juni: Det utkjempes et brutalt slag om industribyen Sievjerodonetsk. Russiske styrker ender opp med å erobre byen.

Juni 2022

1. juni: USA går med på å sende artillerisystemet Himars, som har svært lang rekkevidde, til Ukraina. Betingelsen er at de ikke brukes for å angripe russisk territorium. Russland reagerer sterkt.

9. juni: To briter og en marokkaner som kjempet for Ukraina, blir dømt til døden av opprørermyndighetene i Donetsk.

17. juni: Litauen innfører en blokade av all godstransport til den russiske eksklaven Kaliningrad. Denne oppheves en måned senere.

23. juni: Ukraina og Moldova blir såkalte kandidatland i EU.

27. juni: Et kjøpesenter i byen Krementsjuk blir angrepet med russiske raketter, og minst 20 blir drept.

28. juni: Tyrkia, Sverige og Finland blir enige om en kontroversiell avtale som skal sikre de to siste Nato-medlemskap tross tyrkisk motstand.

29. juni: Ukraina gjeninntar den strategisk viktige Slangeøya.

Juli 2022

1. juli: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker Kyiv, og lover 10 milliarder kroner i støtte. Samme dag blir mer enn 20 personer drept i et rakettangrep mot en boligblokk i Odesa.

14. juli: 26 blir drept i et russisk rakettangrep mot byen Vinnytsia.

22. juli: Russland, Ukraina, Tyrkia og FN undertegner en avtale om trygg eksport av ukrainske landbruksprodukter over Svartehavet for å lette på verdens matvarekrise. Etter hvert begynner ukrainsk korn sakte, men sikkert å forlate ukrainske havner.

29. juli: Mange titalls ukrainske krigsfanger blir drept i et angrep mot Olenivka-fengselet på russisk okkupert område i Ukraina. Partene anklager hverandre for å ha gjennomført angrepet.

August 2022

August: Frykten brer seg for en alvorlig ulykke ved det russiskokkuperte kjernekraftverket Zaporizjzja.

3. august: Lederen for FNs atomenergibyrå IAEA, Rafael Grossi, sier situasjonen ved Zaporizjzja-kraftverket er ute av kontroll.

13. august: Ukraina hevder å ha ødelagt den siste broen over Dnipro ved Kherson.

21. august: Den russiske redaktøren og analytikeren Darja Dugina blir drept i et bombeattentat like utenfor Moskva. Russland hevder Ukraina står bak attentatet.

26. august: Ukrainske raketter rammer et hotell i den russiskokkuperte byen Kadiivka. Begge parter hevder det er den andre står bak angrepet.

29. august: Ukraina hevder å ha startet en offensiv sør i Ukraina.

September 2022

1. september: IAEA-inspektører ankommer Zaporizjzja-kraftverket.

5. september: Den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta mister utgiverlisensen etter 32 år.

9. september: Ukraina går på offensiven i Kharkiv-fylket og andre områder i nordøst. De inntar raskt viktige byer som Kupjansk og Izium.

11. september: Russland innrømmer at de trekker seg tilbake i Kharkiv-fylket.

12. september: Ukraina hevder å ha gjenerobret 6.000 kvadratkilometer med territorium.

16. september: Nye massegraver blir funnet i Izium, som ukrainske styrker nettopp har gjenerobret.

21. september: Vladimir Putin kunngjør delvis mobilisering av russiske styrker. Hundretusenvis av russere rømmer landet i de påfølgende dagene.

23. september: Fire russiskokkuperte regioner avslutter folkeavstemninger om å la seg annektere av Russland. Verdenssamfunnet anerkjenner ikke folkeavstemningen.

26. september: Det blir oppdaget lekkasje på gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Trolig skyldes lekkasjene sabotasje.

27. september: Russland kunngjør planer om å innlemme fire ukrainske fylker i landet. Verdenssamfunnet anerkjenner ikke annekteringen.

30. september: Ukraina kunngjør at de søker om Nato-medlemskap som svar på Russlands annektering av fire fylker. Minst 30 sivile blir drept når en russisk rakett treffer en humanitær kolonne i Zaporizjzja.

Oktober 2022

1. oktober: Ukraina inntar byen Lyman. Samme dag blir 24 drept i et russisk rakettangrep mot en humanitær kolonne i Kharkiv-området.

2. oktober: Ukraina påbegynner en offensiv i Kherson-regionen.

3. oktober: Direktøren for kjernekraftverket i Zaporizjzja slippes fri etter å ha blitt bortført av russiske styrker.

7. oktober: Ukrainske Senteret for sivile rettigheter, russiske Memorial og belarusiske Ales Bjaljatski vinner Nobels fredspris.

8. oktober: En eksplosjon på Kertsjbroen mellom Krim og Russland fører til at minst tre blir drept, og setter broen ut av drift i flere dager. Ukraina tar ikke ansvar for angrepet.

10. oktober: Russland gjennomfører et massivt rakettangrep mot store deler av Ukraina, angivelig som hevn for eksplosjonen på Kertsjbroen.

19. oktober: Russland beordrer evakuering av byen Kherson idet ukrainske styrker nærmer seg. Ukraina kaller evakueringen deportasjon, ettersom mange av de evakuerte havner i Russland.

29. oktober: Marinebasen i Sevastopol på Krim angripes med en rekke droner og ubemannede ubåter. Russland trekker seg ut av kornavtalen, men slutter seg til den få dager senere.

Oktober: Russland trapper opp rakettangrepene mot ukrainske byer og infrastruktur, særlig strømnettet. Blant annet benyttes iranskproduserte såkalte «kamikazedroner».

November 2022

11. november: Ukrainske styrker inntar Kherson, den eneste fylkeshovedstaden Russland hadde inntatt siden krigens begynnelse.

15. november: Ukrainske raketter på avveie lander i en polsk landsby og dreper to. I flere timer frykter man at rakettene er russiske, og Polen går i alarmtilstand.

18. november: Halvparten av det ukrainske strømnettet trenger reparasjon etter flere dagers intense russiske rakettangrep.

22. november: EU-kommisjonen foreslår et krise-pristak på gass.

23. november: EU-parlamentet erklærer Russland «statlig sponsor av terror».

30. november: Ukrainske ambassader og flere andre mål blir utsatt for brevbombeangrep. En ambassadeansatt blir lettere skadd.

Desember 2022

Desember: Slaget om den viktige byen Bakhmut tilspisser seg, siden august har mange tusen soldater fra begge sider blitt drept i de brutale kampene.

7. desember: Zelenskyj kåres til årets person av det amerikanske nyhetsmagasinet Time.

21. desember: Zelenskyj møter USAs president Joe Biden i Det hvite hus og taler til Kongressen.

Januar 2023

1. januar: Ukraina hevder å ha drept 400 russiske soldater i et rakettangrep mot byen Makiivka.

6. januar: Russland kunngjør at de holder våpenhvile 6. og 7. januar i forbindelse med ortodoks jul. Både russiske og ukrainske styrker bryter imidlertid våpenhvilen.

14. januar: Storbritannia kunngjør at de vil levere Challenger 2-stridsvogner til Ukraina. De neste dagene og ukene lover flere land å sende stridsvogner til Ukraina.

18. januar: Ukrainas innenriksminister og 13 andre blir drept i en helikopterstyrt i Kyiv-forstaden Brovary.

Februar 2023

8.–9. februar: Zelenskyj reiser til London, Paris og Brussel i forbindelse med et offisielt besøk i Storbritannia og EU.

9. februar: Ukrainsk og moldovsk etterretning bekrefter at de har oppdaget planer fra russiske hemmelige tjenester om å gjennomføre statskupp i Moldova.

15. februar: Stortingsflertallet blir enige om en pakke på 75 milliarder kroner over fem år til Ukraina, samt 5 milliarder kroner til utviklingsland som rammes av krigen – det såkalte Nansen-programmet.