Ni barn skutt på bensinstasjon i Georgia

Da politiet i Columbus rykket ut til åstedet sent fredag kveld, fant de flere skuddofre i en større folkemengde.

Ofrene er i alderen 5 til 17 år – sju gutter og to jenter. Lørdag kveld hadde minst fire blitt utskrevet fra sykehus, og ingen av de andre synes å ha livstruende skader, ifølge myndighetene.

– Hele lokalsamfunnet må trå til for å bekjempe våpenvolden i byen vår, sa politimester Freddie Blackmon lørdag.

Da han noen timer senere møtte pressen for å orientere folk om skytingen, sa han at motivet for skytingen synes å være en krangel på en fest i nærheten av bensinstasjonen.

– Jeg er fast bestemt på og forsikrer dere om at vi kommer til å finne personen eller personene som har ansvaret for denne meningsløse forbrytelsen, sa Blackmon. Politiet har snakket med flere vitner, og ikke alle samarbeider.

– Jeg oppfordrer foreldre med barn som ble såret i hendelsen, til å forsikre at all informasjon barna deler med dem, blir delt med politiet, sa Blackmon. Politimesteren oppfordret videre foreldre i området til å «vite hvor barna er og hva de har med seg».

– Vi må jobbe med å forklare barna våre hvordan man fredelig løser konflikter uten å ty til våpen, sa Blackmon.