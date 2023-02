USA sier ny IS-topp er tatt i Syria

Mannen ble fanget i en helikopteraksjon lørdag morgen og omtales bare som Batar av Centcom. Han har bidratt i planlegging av angrep mot fangeleirer og i produksjon av hjemmelagde bomber, skriver Centcom.

Ingen sivile eller amerikanske styrker ble skadd eller drept i operasjonen, heter det videre.

Aksjonen skjedde dagen etter at IS-toppen Hamza al-Homsi ifølge Centcom ble drept i en annen aksjon, der også fire amerikanske soldater og hunden deres ble såret.

Han koordinerte ifølge Centcom «gruppas dødelige terrornettverk øst i Syria». USA leder en internasjonal koalisjon som kjemper mot den ytterliggående jihadistgruppa, og gjennomfører jevnlig aksjoner og angrep mot den.

Etter at IS i 2019 mistet kontroll over det siste syriske området de kontrollerte, har det som er igjen av gruppa i Syria, stort sett trukket seg tilbake til gjemmesteder i ørkenen øst i landet.