Flere drept i israelsk rakettangrep i Syria

Angrepet rammet det tettbefolkede nabolaget Kafar Souseh og også anlegg tilhørende iranske militser og Hizbollah i utkanten av Damaskus, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Observatørgruppa skriver at angrepet var rettet mot en iransk skole, og at en boligblokk ble ødelagt.

Det statlige nyhetsbyrået Sana siterer en kilde i militæret på at fem mennesker er drept, blant dem en soldat. I tillegg er 15 sivile såret, og flere boligblokker ødelagt, skriver Sana.

– Det førte til skader på flere sivile boliger og materielle skader på flere nabolag i og i utkanten av Damaskus, skriver militæret i en uttalelse.

Nyhetsbyråene AP og AFP melder at det ble var høye eksplosjoner rundt klokka 0.30 lokal tid. Ifølge Sana har syriske luftforsvarssystemer skutt mot «fiendtlige mål i lufta rundt Damaskus».

Jevnlige angrep

Israel har ikke kommentert meldingene om angrepet. Landet gjennomfører ofte angrep mot mål i og rundt den syriske hovedstaden. Lørdagens angrep var det første siden det katastrofale jordskjelvet rammet Tyrkia og Syria 6. februar.

Israel har utført hundrevis av luftangrep mot Syria siden borgerkrigen der startet i 2011, men det er sjelden israelske myndigheter kommenterer eller bekrefter enkeltangrep.

Lørdagens angrep kommer litt over en måned etter at et israelsk rakettangrep traff Damaskus internasjonale flyplass og drepte fire mennesker – inkludert to soldater.

Både syriske regjeringsstyrker og iranskstøttede Hizbollah har vært mål for angrep. Israelerne har gjentatte ganger sagt at de ikke vil la erkefienden Iran få fotfeste i Syria.

Økt tilstedeværelse

Iran har styrket sin militære tilstedeværelse i Syria de siste årene, og har fotfeste i de fleste regjeringskontrollerte områdene. Tusenvis av militsmedlemmer og andre lokale paramilitære er ifølge vestlige etterretningskilder under iransk kommando, skriver Reuters.

De siste månedene har Israel også stadig gjennomført angrep mot syriske flyplasser og baser for å forstyrre Irans tiltakende bruk av disse til å forsyne allierte i Syria og Libanon, blant dem Hizbollah, med våpen.

Iranskstøttede militser, som er ledet an av libanesiske Hizbollah, har nå kontroll over store områder øst, sør og nord i Syria og i flere forsteder rundt Damaskus.

President Bashar al-Assads regime har aldri erkjent at iranske styrker opererer på dets vegne i borgerkrigen. De sier at iranerne kun bidrar med militære rådgivere.