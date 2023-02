Norge vil ikke presse Sør-Afrika til å velge side i Ukraina-krigen

– Vi mener at det ikke er riktig å presse land til å velge side i Ukraina-konflikten. Da mener jeg det er klokt å respektere at Ukraina-krigen ser annerledes ut fra mange land i sør, sier Tvinnereim til VG.

Russland, Sør-Afrika og Kina er i gang med en ti dager lang felles marineøvelse utenfor den sørafrikanske østkysten. Øvelsen skal styrke landenes forhold.

– Sør-Afrika har historiske bånd til Russland. De har nå et samarbeid om militærøvelser. Da er det i vestlig interesse å ha en verdibasert dialog med disse landene, basert på våre verdier om demokrati og folkerett, som Russland nå utfordrer, fremfor å bidra til ytterligere polarisering i den internasjonale dialogen, sier Tvinnereim.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til VG at hun mener det er både naivt og skadelig for Norges omdømme at utviklingsministeren ikke vil kritisere at Sør-Afrika har militærøvelse med Russland.

– Jeg blir flau på vegne av Norge når et medlem av regjeringen har en så naiv tilnærming til land som ikke bare avstår å fra å fordømme krigen, men som også har militære øvelser med Russland, sier Frp-lederen.