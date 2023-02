– Vi har gått gjennom bevisene. Og det finnes ingen tvil: Dette er en forbrytelse mot menneskeheten, sa Kamala Harris på den store sikkerhetskonferansen.

– USA har formelt fastslått at Russland har begått forbrytelser mot menneskeheten, sa hun på dag to av konferansen.

Hun omtaler krigen som barbarisk, inhuman og grusom. Krigsforbrytelser som voldtekter, utenomrettslige henrettelser og deportasjoner, også av barn, og angrep på sivile, er begått, framholder Harris.

Tidligere denne uken publiserte USAs utenriksdepartement en rapport hvor de konkluderer med at Russland har begått krigsforbrytelser i Ukraina, blant annet mot barn.

Harris' tale er imidlertid første gang at USA slår fast at Russland har begått forbrytelser mot menneskeligheten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Russland har flere ganger nektet for at de begår krigsforbrytelser i krigen i Ukraina, men Russiske myndigheter har ikke kommentert de siste uttalelsene til Harris.

Urolige over forholdet til Kina

Denne helgen er statsledere og toppdiplomater fra hele verden samlet i München for den årlige konferansen, som nesten faller på ettårsdagen av den russiske invasjonen i Ukraina. Krigen er et selvskrevent tema på konferansen.

I talen til Harris uttrykte hun også bekymring over at en rekke land ikke slutter opp om fordømmelsen av krigen. Verden slik vi kjenner den, står i fare for å endres, framholdt visepresidenten.

– Vi er også urolige over at Beijing har styrket forholdet til Russland siden krigen startet.

Hun lot det ikke være noen tvil om hvor USA står.

– USA vil fortsette å støtte Ukraina, for så lenge det trengs. Dersom Putin tror at vi ikke vil holde ut, tar han grundig feil. Tiden er ikke på hans side, sa visepresidenten.

Stoltenberg: Mer penger må gå til forsvar

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fremhevet også at verden er i stor forandring på grunn av krigen.

– I denne nye og mer konfliktfylte verdenen, kan vi ikke lenger tillate oss å se på vår forsvarsevne som noe valgfritt. Det er en nødvendighet, slo Stoltenberg fast.

Han erkjenner at å bruke mer penger på forsvar, betyr mindre penger til andre viktige ting.

– Men ingen ting er viktigere enn vår sikkerhet. Og å bevare freden, sa Nato-sjefen.

Global trussel

I talen slo han fast at Russland ikke viser noen tegn til å senke sine ambisjoner i Ukraina, men nå mobiliserer for fullt.

– Vi vet også at Beijing følger nøye med. På hvilken pris Russland må betale, eller hva de vinner på sin aggresjon. Så det som skjer i Europa i dag, kan skje i Asia i morgen.

Han mener derfor at krigen i Ukraina ikke bare er en europeisk, men en global trussel.

Derfor haster det med å gi Ukraina det de trenger av våpen, ammunisjon, drivstoff og reservedeler, understreker Stoltenberg.

– Vi vet ikke hvordan denne krigen vil ende. Det finnes ingen risikofrie alternativer. Men den største risikoen er om Putin vinner. Det vil sende en beskjed til ham og alle autoritære ledere om at de kan bruke makt for å få det som de vil.

– Ukraina-støtten må stå ved lag

Fredag, på den første dagen av konferansen, sa Nato-sjefen til NTB at han er sikker på at Ukraina til slutt vil vinne krigen.

– Det som gjør meg trygg, er den veldig sterke enheten i Nato. Vi er klare til å stå ved Ukraina den tiden det tar, sa han.

Å støtte Ukraina er imidlertid kostbart. Derfor anmodet EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen anmodet allierte land til å stå støtt i valget om å hjelpe Ukraina, selv om det kan koste dyrt.

– Vi må fortsette den massive støtten som er nødvendig for at de imperialistiske planene til Putin skal feile, sa von der Leyen ifølge AFP.