– Starlink var aldri ment å skulle brukes som våpen, understreket sjefen for Musks selskap SpaceX, Gwynne Shotwell , tidligere i måneden.

Ifølge henne har det ukrainske forsvaret blant annet benyttet Starlink-satellittene for å søke opp mål ved hjelp av droner, noe selskapet finner helt uakseptabelt.

– Det er ting vi kan gjøre for å begrense muligheten deres til å gjøre dette. Det er ting vi kan gjøre, og som vi alt har gjort, sa Shotwell under en teknologi-konferanse i Washington.

Brukt på utilsiktet vis

Elon Musk-eide SpaceX fikk mye oppmerksomhet da de rett etter den russiske invasjonen forsynte Ukraina med tusenvis av Starlink-terminaler.

Tesla-gründer Elon Musk nekter Ukraina å benytte Starlink-satellittene som ledd i våpensystemer og offensiv krigføring. Foto: Carina Johansen / NTB

Landet har i dag minst 25.000 slike terminaler, som gir ukrainerne anledning til å kommunisere med hverandre og omverdenen til tross for at mobilnettet mange steder er ødelagt i russiske angrep.

Mange av terminalene var en gave fra Musk, men de fleste var det land som USA og Frankrike som finansierte.

– Ukrainerne har imidlertid brukt dem på utilsiktet vis og i strid med inngåtte avtaler, konstaterer Shotwell.

Ifølge SpaceX-sjefen har det ukrainske forsvaret kun anledning til å benytte Starlink-satellittene til ordinær kommunikasjon.

– Hensikten var aldri at de skulle benyttes til offensive formål, slår hun fast.

Foreslo fredsplan

– Starlink er utelukkende ment for fredelig bruk, tvitret Musk alt i september.

Noen uker senere hisset Tesla-gründeren på seg ukrainske ledere da han forslo en fredsplan for Ukraina i en twittermelding til sine over 100 millioner følgere. Planen gikk blant annet ut på at Russland må få beholde Krim-halvøya.

– Krim blir en del av Russland, slik det har vært siden 1783, het det i forslaget.

Musk foreslo videre en folkeavstemning i FN-regi i øvrige russiskokkuperte områder, slik at innbyggerne selv får avgjøre om de vil være en del av Russland eller Ukraina.

Svar på tiltale

Tesla-sjefen fikk raskt svar på tiltale fra ukrainsk hold.

– Mitt svært diplomatiske svar til deg er «fuck off» , tvitret Ukrainas daværende ambassadør i Tyskland, Andrij Melnyk.

– Det eneste utfallet av dette er at ingen ukrainer noensinne kommer til å kjøpe den jævla Tesla-dritten din, la han til i en annen twittermelding.

Melnyk er siden hentet hjem til Kyiv der han nå innehar posten som viseutenriksminister i regjeringen.

Kostbart

Musk svarte med å vise til at Starlink-bidraget til Ukraina i fjor kostet SpaceX over 1,2 milliard kroner og at ukrainernes bruk av terminalene de påfølgende tolv månedene ville koste selskapet ytterligere 4 milliarder kroner.

Tesla-eieren viste videre til at den ukrainske forsvarsledelsen nylig hadde bedt om ytterligere 8.000 Starlink-terminaler, men ba Pentagon om å ta regninga siden Melnyk hadde bedt ham om å holde seg unna Ukraina.

– Vi er ikke i stand til å gi flere terminaler til Ukraina eller til å finansiere de eksisterende terminalene på ubestemt tid, skrev han i et brev til den amerikanske forsvarsledelsen.

Deretter sluttet plutselig Starlink-terminalene til de ukrainske styrkene ved fronten å fungere.

Da Shotwell fikk spørsmål om det var selskapet som koblet dem av nettet, svarte hun denne måneden unnvikende.

– Jeg ønsker ikke å svare på dette, for jeg er ikke sikker på om jeg kjenner svaret, sa hun.

– Kom til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gikk hardt ut mot Musks forslag til fredsplan og har mer enn antydet at Musk løper Vladimir Putins ærend.

– Hvilken Musk liker du best, han som støtter Ukraina eller han som støtter Russland , spurte han sine følgere på Twitter.

Starlink-terminalene i Ukraina er nå oppe og går igjen, men kan angivelig ikke benyttes direkte i krigføringen.

Zelenskyj har invitert Tesla-eieren til Kyiv for med egne øyne å se på de russiske ødeleggelsene, men noe slikt besøk har ikke funnet sted.

– Jeg vet ikke om noen andre har innflytelse på ham, eller om han tar disse valgene selv. Dersom man ønsker å forstå hva Russland har gjort her, så kom til Ukraina. Da vil du se det med egne øyne. Først da kan du fortelle oss hvordan vi skal få en slutt på denne krigen, sa Zelenskyj i november