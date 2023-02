20 soldater bortført av opprørere i Den sentralafrikanske republikk

Opprørere fra gruppen Coalition of Patriots for Change (CPC) angrep tirsdag regjeringsstyrker i byen Sikikede i Vakaga-regionen, sa Sebastien Wenezoui, rådgiver for president Faustin Archchange Touadera, i en uttalelse fredag.

Rådgiveren rettet samtidig kritikk mot stabssjefen for landets væpnede styrker, Zephirin Mamadou, som Wenezoui mente var ansvarlig for nederlaget og måtte fritas fra sin stilling. Mamadou fordømte i en egen uttalelse fredag angrepet som en terrorhandling utført av en «kriminell væpnet gruppe».

Mamadou Koura, talsmann for CPC, sier til AFP at gruppen sto bak angrepet. CPC hevdet samtidig å ha kontroll over Sikikede, noe hæren bestrider.

Den sentralafrikanske republikk er et av de fattigste og mest urolige landene i verden. Landet har vært dypt preget av en borgerkrig siden 2012.