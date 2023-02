USA stanser leting etter objekter de skjøt ned over Alaska og Michigan

Dermed er det mulig at de aldri blir funnet og analysert. Amerikanske myndigheter har forsøkt å ta seg til avsidesliggende områder i Alaska og i Lake Huron for å lete etter de to objektene, men en tjenesteperson opplyser til avisa at forholdene er for vanskelig til at man kan finne dem igjen.

USA brukte fredag jagerfly for å lete i et område drøyt tre mil utenfor Alaskas nordlige kyst. Pilotene brukte radar for å kunne se gjennom isen, men så ingenting til objektet, som de mener er omtrent på størrelse med en Volkswagen Beetle, også kjent som «boble», skriver New York Times.

Stadig pågår canadiske myndigheters leting etter et tredje objekt som USA skjøt ned over Yukon-regionen, ifølge tjenestepersonen.

De tre objektene ble alle skutt ned etter at amerikanske jagerfly 4. februar skjøt ned en kinesisk ballong utenfor South Carolina. USA sier det dreier seg om en spionballong, mens Kina hevder det er en værballong på avveie.

Letingen etter restene av den kinesiske ballongen ble avsluttet fredag.