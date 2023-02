Russland, Kina og Sør-Afrika med felles marineøvelse

Operasjonen Mosi, som betyr «røyk» på det lokale tswana-språket, sammenfaller med årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina 24. februar.

Øvelsen finner sted utenfor Durban og vil «styrke det allerede blomstrende forholdet mellom Sør-Afrika, Russland og Kina», heter i en kunngjøring fra det sørafrikanske forsvaret.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass deltar den russiske fregatten Admiral Gorsjkov og et tankskip. Fregatten, som gjennomførte en øvelse i Norskehavet i januar, er utstyrt med hypersoniske krysserraketter av typen Zircon.

Zircon kan Ifølge Russland gå i flere ganger lydens hastighet og utstyres med atomstridshode. Den ble testet for første gang i oktober 2020, og ifølge Tass vil den for første gang bli brukt til å skyte mot et ekte mål under øvelsen.

Brics-samarbeid

Sør-Afrika er sammen med Brasil, Russland, India og Kina med i Brics-gruppen. De fem landene regnes som verdens raskest voksende økonomier og har de siste tolv årene samarbeidet for å utfordre vestlige lands økonomiske dominans i verden.

Sørafrikanerne avsto fra å stemme da FNs hovedforsamling stemte for å fordømme Russlands invasjonskrig i fjor. Landet har fått kritikk for øvelsen, men har svart med å vise til lignende øvelser med andre partnere, blant dem en i Frankrike i november.

I en uttalelse fra forsvarsdepartementet i januar heter det at Sør-Afrika i likhet med andre uavhengige og suverene stater, har rett til å handle i tråd med egne nasjonale interesser.

Regjeringspartiet African National Congress (ANC) har i en årrekke hatt bånd til Russland, etter at Sovjetunionen støttet kampen mot det rasistiske apartheidregimet som av mange vestlige land ble ansett som en alliert i den kalde krigen.

Vestlig og hjemlig kritikk

Seks diplomater med base i Sør-Afrika, alle fra Nato- eller EU-land, kritiserer øvelsen sterkt overfor Reuters.

– Det er ikke riktig, og vi har sagt til dem at vi ikke støtter den, sier en av dem.

Også innad i Sør-Afrika blir øvelsen møtt med kritikk. Den russiske fregatten la til kais ved Cape Town forrige helg, prydet med bokstavene Z og V som Russland bruker for å promotere krigføringen i Ukraina.

– Cape Town vil ikke være medskyldig i Russlands onde krig, skrev ordfører Geordin Hill-Lewis på Twitter og erklærte at fartøyet ikke er velkomment i byen.

Det er også bekymring for at regjeringens utenrikspolitikk vil gå ut over landets økonomiske interesser. Kina er det afrikanske kontinentets viktigste handelspartner, men EU er med god margin Sør-Afrikas største eksportmarked.

– Det er et slag i ansiktet på våre handelspartnere å være så tydelig på Russlands side på årsdagen for invasjonen, sier Kobus Marais, som er forsvarspolitisk talsperson i opposisjonspartiet Democratic Alliance.

– Vi er de nyttige idiotene, legger han til.