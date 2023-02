Russland vil fremme forslag om etterforskning av Nord Stream-eksplosjonene i Sikkerhetsrådet

Russland ga rådets medlemsland et utkast til en resolusjon fredag der FNs generalsekretær António Guterres bes om å starte en internasjonal etterforskning av eksplosjonene og hvem som kan stå bak, skriver Reuters. Nyhetsbyrået har sett utkastet.

Russlands fungerende FN-ambassadør Dmitrij Poljanskij sier at målet er å stemme over resolusjonen i løpet av en uke. For å bli vedtatt, må en resolusjon bli godkjent av minst ni medlemsland, og ingen av de faste medlemmene USA; Storbritannia, Frankrike, Kina eller Russland må legge ned veto.

En avstemning kan sammenfalle med møter i FNs hovedforsamling og i Sikkerhetsrådet som skal markere at det har gått ett år siden Russland invaderte Ukraina. De 193 medlemmene i hovedforsamlingen ventes torsdag å igjen kreve at Russland trekker seg ut.

Eksplosjonene på gassrørledningene skjedde i Danmark og Sveriges økonomiske soner, og landene har konkludert med at de var villede handlinger. De har imidlertid ikke sagt hvem de mener står bak. Rørledningene fraktet gass fra Russland til Tyskland.

Nato har betegnet dem som «sabotasje». Russland har gitt vestlige land skylda, men ingen har lagt fram noe bevis.

Den omstridte gravejournalisten Seymour Hersh har hevdet at USA og Norge sto bak sabotasjen, og at det hele skjedde på ordre fra USAs president Joe Biden. Begge land har blankt avvist påstanden, som baserer seg på én ikke navngitt kilde og ellers er udokumentert.