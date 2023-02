Den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Vernepliktiges skole, som jobber for rettighetene til de vernepliktige i Russland , kommer med en advarsel til russiske studenter, melder dansk TV2.

– Russiske studenter blir tvunget eller lokket til å signere samtykkeerklæringer som reelt betyr at de frasier seg retten til å avstå fra militærtjeneste, sier organisasjonen, ifølge kanalen.

Mener de omgår loven

Studenter i landet kan nemlig unngå verneplikt mens de er under utdannelse.

– Men dette trikset gjør det mulig for militære registrerings- og rekrutteringskontorer å omgå loven og innkalle studenter fra universiteter og studenter fra videregående skoler, tekniske skoler og andre skoler, advarer Vernepliktiges skole.

På sin Telegram-kanal har organisasjonen delt et bilde av et slikt samtykkeskjema, og advarer landets studenter om å skrive under.

– De lurer 18 år gamle gutter

Ifølge Vernepliktiges skoles direktør, Aleksej Tabalov, har det kommet rapporter fra hele Russland om at studenter har fått samtykkeerklæringen, skriver dansk TV2.

– De lurer og vrir hodene til 18 år gamle gutter, som selvsagt ikke forstår de juridiske konsekvensene. Under ulike påskudd, ved hjelp av overtalelse og trusler, blir de tvunget til å signere erklæringene, mener Tabalov.