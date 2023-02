Letingen etter restene av nedskutt kinesisk ballong er nå avsluttet

En foreløpig analyse av utstyret på ballongen styrker oppfatningen av at det var en kinesisk spionballong, heter det i en kunngjøring fra det amerikanske forsvarets nordkommando.

Kina avviser dette og fastholder at det var snakk om en værballong på avveie.

Marinen, kystvakten og FBI avsluttet torsdag letingen på havbunnen, og de siste vrakrestene ble deretter sendt til FBIs laboratorium i Virginia for analyse, heter det.

President Joe Biden sa torsdag kveld at han vil diskutere den nedskutte kinesiske ballongen med president Xi Jinping, men er hittil møtt med en kald skulder i Beijing.

– USA kan ikke be om dialog når de samtidig eskalerer krisen rundt ballongen, sa en talsperson for kinesisk UD fredag.

En talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sier at det ikke lenger er noen åpen militær hotline mellom USA og Kina.

– De militære linjene er uheldigvis ikke åpne, sier han.

USAs utenriksminister Antony Blinken utsatte et planlagt besøk i Beijing som følge av den kinesiske ballongen, og noen ny dato for et slikt besøk er ifølge Kirby ikke fastsatt.

– Tiden er ikke inne, sier han, men understreker at det er løpende diplomatisk kontakt.

– Blinken har fortsatt åpen kommunikasjonslinje med Kinas utenriksminister. Vi har fortsatt ambassade i Beijing, og vårt eget utenriksdepartement kan kommunisere direkte med kinesisk ambassadepersonell her i Washington, sier Kirby.