Mann reddet ut av jordskjelvruiner etter over elleve døgn

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået ble Hakan Yasinoğlu funnet i live etter å ha ligget 278 timer i ruinene av et hus i Defne-distriktet.

Han ble fraktet bort fra ruinen på båre og sendt til sykehus. Tilstanden hans er ikke kjent.

Nærmere 44.000 mennesker er hittil bekreftet omkommet etter skjelvene som rammet Tyrkia og Syria 6. februar, 38.044 av dem i Tyrkia.

Mesteparten av søk- og redningsarbeidet er nå i ferd med å bli innstilt, ettersom det er lite håp om å finne mennesker i live i ruinene.

Enkelte nekter imidlertid å gi opp håpet, og sent torsdag kveld og natt til fredag ble en kvinne, to menn og en gutt funnet i live.

Den 29 år gamle tobarnsmoren Neslihan Kilic ble reddet ut fra en sammenrast bygning i Kahramanmaraş, og i Antakya ble en tolvåring funnet i live.

– Akkurat da alt håp var ute, så greide vi etter 260 timer å ta oss inn til Osman, forteller en talsmann for redningsmannskapene til nyhetsbyrået DHA.

En time senere ble to menn funnet i live i ruinene av et sykehus i Antakya. Den ene av dem, Mustafa Avci, greide ved hjelp av en mobiltelefon å få tak i broren sin og fortalte at han var i live i ruinene.

Hvor mange som fortsatt er savnet i ruinene etter skjelvene i Tyrkia og Syria, er ennå uklart.