– Det finnes ikke noe alternativ til å bekjempe Russland, slo Zelenskyj fast på videolink overfor et uvanlig høyt antall statsledere og regjeringssjefer i som er til stede på sikkerhetskonferansen i München (MSC).

Den regnes som verdens viktigste møteplass på sikkerhetspolitikk.

– Det finnes heller ikke noe alternativ enn å innlemme Ukraina i Nato og EU, sier Zelenskyj, som også ber sine vestlige støttespillere om å få fart i våpenleveransene til Ukraina.

– Viktig å gi Putin klar beskjed

Der får han støtte av Tysklands statsminister Olof Scholz.

– Allierte som har stridsvogner tilgjengelige, bør sende dem til Ukraina med det samme, sa Scholz i sin åpningstale.

Uttalelsen markerer et skifte i Tysklands holdning. Det tok nemlig flere måneder med press før Scholz ga tommel opp for at tyskproduserte Leopard-stridsvogner gis til Ukraina.

Flere land har lovet Ukraina tunge stridsvogner. Tirsdag ble det kjent at Norge vil gi åtte Leopard 2-vogner og inntil fire pansrede støttekjøretøy.

– Det er viktig å gi Putin klar beskjed om at vi vil stå ved Ukrainas side så lenge det trengs, sier Scholz.

Stoltenberg: – Kan vinne

Ikke uventet er det Ukraina-krigen som vil dominere årets konferanse. Hvordan skal verden forholde seg til krigen, som eksperter mener kommer til å bli langvarig? Og hvordan skal man hindre at krigen blir forløperen til en mer brutal verden?

Dette er blant spørsmålene som skal diskuteres på konferansen.

– Ukraina kan vinne krigen, slo Nato-sjef Jens Stoltenberg fast på vei inn til åpningen, skriver VG.

Et annet overgripende tema er hvordan den globale sikkerhetsordenen er i endring.

– Vi er vitne til en kamp mellom en regelstyrt verden og lovløshet, sa MSC-direktør Christoph Heusgen i sin innledning.

Russland ikke invitert

Nesten alle europeiske regjeringssjefer er på plass, sammen med en rekke ledere som USAs visepresident Kamala Harris og utenriksminister Antony Blinken og Kinas øverste diplomat Wang Yi.

Men for første gang er Russland ikke invitert til München. Det er heller ikke Iran.

Fra Norge kommer hele fem statsråder med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen.

Også forholdet mellom USA og Kina blir et spenningsmoment på konferansen. Forholdet nådde en ny bunn da USA skjøt ned det de hevder var en kinesisk spionballong.

Nå raser spekulasjonene om det blir et møte mellom partene på siden av det offisielle programmet i München.