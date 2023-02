Taliban forbyr p-piller i Afghanistan

Forbudet mot prevensjon representerer nok et hardt slag for kvinner i Afghanistan – et land hvis helsevesen stort sett allerede er i ruiner etter at Taliban tok makten.

Menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden har oppfordret Taliban om å føye seg etter internasjonale avtaler som sikrer seksuell og reproduktiv helsehjelp.

– Tilgangen til prevensjonsmidler og familieplanlegging er ikke bare et spørsmål om menneskerettigheter, det er også sentralt for å styrke kvinnes selvstendighet og løfte landet ut av fattigdom, sier den afghanske aktivisten Shabnam Nasimi til The Guardian.

Siden Taliban kom til makten i Afghanistan i 2021 er de vedtatt en rekke tiltak som begrenser og hindrer kvinner og jenters rettigheter og bevegelsesfrihet.