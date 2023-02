Uværet Otto får flere konsekvenser for danskene. Beboere i tre høyhus på Bellahøj ved København må bo på hotell til lørdag.

Beboerne må forlate bygningene senest innen klokken 18 i dag, skriver KAB, som administrerer byggene.

– Beboernes sikkerhets er avgjørende for oss. VI har fått beskjed om at kveldens vindhastighet kan nå kritiske nivåer for bygningenes stabilitet, og derfor skal beboerne selvfølgelig ut, sier kundesjef i KAB, Sanne Kjær.

De tre byggene har en konstruksjonsfeil som går at de ikke tåler vindhastighet på over 11–12 meter per sekund.

Stormen vil også få konsekvenser for trafikken i landet. Det er områdene Nordjylland og nordlige Vest-Jylland som vil bli hardest rammet av uværet, skriver Danmarks Radio.

Prognosene viser at Otto kan bli den kraftigste stormen på over seks år, skriver dansk TV 2.

Bilister bes om å være forsiktige og se opp for fallende trær og kraftige riv i rattet.

Fra fredag ettermiddag vil Nordjyske Jernbaner innstille sin togdrift fram til lørdag morgen. Også flere fergeselskaper har varslet at de vil innstille sine avganger.

Et lavtrykk som danskene har gitt navnet Otto, treffer både Danmark og Norge på fredag.