Dommen falt i London fredag. 58-åringen innrømmet i november i fjor at han hadde levert hemmeligstemplet materiale til Russland over en periode på ti måneder.

Han ble pågrepet i nærheten av sitt hjem i Potsdam utenfor Berlin 10. august i 2021.

Informasjonen ble gitt til en russisk militærattaché og besto av opplysninger om hvem som jobbet på ambassaden, hva de gjorde, hvor de bodde og hvilke telefonnumre de hadde.

Informasjonen inkluderte også hemmelig kommunikasjon mellom medlemmer av daværende statsminister Boris Johnsons regjering og andre sensitive dokumenter.

– Jeg skammer meg over det jeg har gjort, sa mannen i retten tidligere denne uken.

Ifølge 58-åringen begynte han å samle inn hemmeligstemplet informasjon for russerne etter en krangel med kollegaer og mens han led av depresjon. Videre fortalte han at han hadde filmet graderte dokumenter etter å ha drukket «sju halvlitere øl».

– Det virket som en god idé da, sa han.

Selv om 58-åringen kun erkjente å ha spionert for Russland i ti måneder, mener retten at spionasjen pågikk over tre år. Informasjonen anslås å ha vært nyttig for Russland.