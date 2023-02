Rundt 300.000 reisende rammes av tysk flyplasstreik

Ifølge de tyske flyplassenes interesseorganisasjon ADV blir opptil 300.000 reisende berørt. Tidligere har de anslått at 2.340 flyginger vil bli innstilt – både innenriksruter og internasjonal trafikk.

Flere av de største flyplassene i Tyskland stenges helt på dagtid. Det gjelder flyplassen i München – byen som i helgen skal være vertskap for den årlige sikkerhetskonferansen – og flyplassene i Frankfurt og Hamburg.

Det ventes derfor at det vil være ekstra folksomt på langdistansetogene på kontinentet fredag. Men en talsperson for jernbanen i Tyskland sier at det ikke blir lagt opp til ekstraruter, skriver avisen Bild.

Streiken er knyttet til den kraftige inflasjonen, og de fagorganiserte krever et lønnspålegg på 10,5 prosent.