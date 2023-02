Hundretusenvis demonstrerte mot Macrons pensjonsreform

Rundt 440.000 deltok i protester rundt om i Frankrike, med store demonstrasjoner i Marseille, Rennes og Bordeaux, ifølge nyhetsbyrået DPA. Ifølge innenriksdepartementet var det færre demonstranter torsdag enn ved tidligere demonstrasjoner. Fagforbundet CGT sier at rundt 1,3 millioner deltok.

Macron varslet allerede under valgkampen at han ville endre pensjonssystemet for å gjøre det mer bærekraftig. Han og regjeringen står fast på at pensjonsalderen skal heves gradvis fra 62 til 64 år fram til 2030.

Reformen innebærer også at de fleste vil måtte jobbe i 43 år for å få full pensjon. I tillegg skal enkelte særskilte pensjonsordninger skrotes. Målet er en årlig innsparing på 18 milliarder euro.

Regjeringen håper å sikre flertall for reformen ved hjelp av støtte fra partier lenger til høyre, deriblant Republikanerne.

Torsdag var den femte dagen med organiserte og landsomfattende demonstrasjoner mot pensjonsreformen. Det er planlagt nok en demonstrasjon 7. mars, som er dagen når forslaget skal behandles i senatet.

Nasjonalforsamlingen innledet debatten om pensjonsreformen i starten av februar, og den er ventet å pågå i flere uker.