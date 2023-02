Forlenget varetekt for korrupsjonssiktede EU-parlamentarikere

Det avgjorde en domstol i Brussel torsdag. De to andre er belgiske Marc Tabarella, som sitter i parlamentet denne perioden, og eksparlamentariker Antonio Panzeri.

Saken ble kjent da belgisk politi i desember slo til mot flere adresser og beslagla i alt 1,5 millioner euro i kontanter. Det er mistanke om at penger og gaver er mottatt i bytte mot tjenester som fremmer Qatar og Marokkos interesser.

Kailis forsvarer Sven Mary argumenterte for at Kaili må løslates, om enn med fotlenke, og viste til hennes vanskelige personlige situasjon.

– Hun har vært atskilt fra barnet sitt i mer enn to måneder, sa han ifølge nyhetsbyrået Belga. Også Tarabellas forsvarer argumenterte for løslatelse, ifølge Belga.

Panzeri samarbeider med belgiske myndigheter i bytte mot strafferabatt. Også hans varetekt ble forlenget torsdag.

Den store korrupsjonssaken slo ned som en politisk bombe i Brussel.

EU-parlamentets president Roberta Metsola har omtalt den som et angrep på det europeiske demokratiet, og forsamlingen stanset i desember alt samarbeid med Qatar, som nylig var vertskap for VM i fotball. Landets myndigheter har reagert sterkt på at Qatar kobles til saken og avviser å ha gjort noe galt.

Aksjonen var rettet mot både nåværende parlamentarikere, tidligere parlamentarikere og lobbyister.