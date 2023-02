– På vegne av Nato vil jeg uttrykke min dypeste kondolanse til Tyrkias folk og familiene til alle som mistet livet eller er skadd, sier Stoltenberg på en pressekonferanse sammen med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Stoltenberg reiste til Tyrkia etter at Natos forsvarsministre møttes i alliansens hovedkvarter tirsdag og onsdag. Onsdag skal han også møte president Recep Tayyip Erdogan og besøke de jordskjelvrammede områdene sør i landet.

– Jeg skal møte noen av dem som bidrar til redningsarbeidet og takke dem for innsatsen, sier Stoltenberg.

I tillegg til jordskjelvkatastrofen for halvannen uke siden, er Finlands og Sveriges Nato-søknad et naturlig punkt på dagsordenen. Tyrkia har satt seg på bakbeina og har ennå ikke godkjent de to nye medlemslandene. Det er særlig Sverige som har blitt møtt med skepsis.

– Vi understreket igjen at forpliktelsen som er nedfelt i trepartsavtalen er viktige for oss. De siste provokasjonene, særlig i Sverige, har ikke hjulpet, sier Çavusoglu. Det er spesielt koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm som har falt tyrkerne tungt for brystet.

Samtidig understreket han at Tyrkia er positive til styrking og utvidelse av alliansen.