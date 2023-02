Slik har Russlands angrep på Ukraina endret geopolitikken

– Vi har skiftet til en rotete multipolar verden der alt fungerer som våpen: energi, informasjon, infrastruktur og migrasjon, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell i desember.

– Geopolitikk er kjerneordet. Alt er geopolitikk, sa han.

Krigen i Ukraina har utvilsomt trappet opp konfliktnivået i verden og forsterket tendensen til at land samler seg i blokker sentrert rundt USA og Kina.

Kampen foregår både i Sentral-Asia og Kaukasus, på Balkan og i Afrika, samt i Asia- og Stillehavsregionen.

Kina, USA, EU, Russland og Tyrkia er alle aktører, og innflytelsen sikres både ved hjelp av investering i infrastruktur, handel og militært og utenrikspolitisk samarbeid.

– Europa svekkes

Krigen har allerede ført til flere endringer: Russland har mistet grepet om landene i Kaukasus, og Tyrkia har fått en ny meglerrolle.

– Denne kaotiske reorganiseringen er reell, men trolig midlertidig, mener Pierre Razoux, lederen for det franske forskningsinstituttet FMES.

– Det er uunngåelig at når krigen er slutt, så vil Europa og Russland være svekket, og de to vinnerne vil være USA og Kina, sier han til nyhetsbyrået AFP.

I Kina blir krigen analysert og håndtert i lys av landets langsiktige strategiske mål: Å bli verdens ledende stormakt innen 2049.

Det er dette som ligger bak landets «nøytrale» holdning til krigen, mener eksperter. Kina ønsker et tett samarbeid med Russland, men forsøker samtidig å ikke gjøre noe som kan støte bort vestlige land.

Russland og Kina

– I stedet for å ta avstand fra Russland, har Kina sikret seg et tettere forhold til landet, sier Alice Ekman, Asia-analytiker ved EUs institutt for sikkerhetsstudier (EUISS).

Støtten innebærer ikke at Kina er enig med Russland i alt, og så langt er det ikke tegn til at Kina har gitt russerne våpen, men det økonomiske samarbeidet blir stadig dypere.

Hun er ikke alene om å mene at Russland risikerer å bli en vasallstat – et lydrike – under Kina.

– Russland er ikke i posisjon til å forhandle med Kina, sier økonomen og sanksjonseksperten Agathe Demarais.

– Kina kan ta hva det vil fra Russland uten å gi Russland det landet vil ha – som våpen og viktige elektroniske komponenter, sier hun.

For ikke å bli for avhengig av Kina forsøker Russland å knytte bånd andre steder i verden. Den siste tiden har utenriksminister Sergej Lavrov blant annet vært på to rundturer i Afrika, både i sør og vest på kontinentet.

– Kreml satser på å spre sine geopolitiske, økonomiske og strategiske bånd mellom Tyrkia, Midtøsten, Iran og Afrika, sier Pierre Razoux ved FMES.

Russlands store atomvåpenarsenal, som er langt større en Kinas, hindrer også at landet blir totalt avhengig av sin mektige nabo i øst.

Europas rolle?

For EU har krigen fungert som en mulighet til å vise handlekraft. Men samtidig risikerer unionen igjen å spille andrefiolin etter USA.

– Europa gjøre det ikke så dårlig, de har vist motstandskraft og evne til å handle svært raskt fra krigen startet, med militær støtte, hjelp til flyktninger, kutt i avhengigheten av russisk energi, sier en europeisk politiker til AFP.

Men han er ikke sikker på om handlekraften vil vare.

– Har EU forberedt seg på framtiden og dens plass på verdens sjakkbrett? Det har fortsatt en jobb å gjøre, sier kilden, som ikke ønsker å navngis.

Ifølge Agathe Demarais eksisterer det nå to klare blokker i verden – en amerikansk og en kinesisk. Spørsmålet er om EU kommer til å utgjøre en tredje blokk eller nøye seg med å være en av USAs allierte.

I dag står USA og Europa sammen i støtten til Ukraina, og europeiske ledere ønsker stort sett å pleie et sterkt forhold til USA. Men neste år skal amerikanerne velge ny president, og hvis en mer høyreorientert og nasjonalistisk kandidat vinner, risikerer europeerne å bli stående alene.

Og EU ønsker etter alt å dømme å sitte ved bordet når det skal forhandles om hva som skjer etter krigen i Ukraina.

– Jeg vil ikke at det bare skal være kineserne eller tyrkene som bestemmer hva som skal skje videre, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i et intervju med avisen Le Monde i desember.

USAs dreining mot Asia

Som USAs president uttalte Barack Obama i 2009 at forholdet mellom USA og Kina kommer til å forme det 21. århundret. Uttalelsen var et varsel om at USA var i ferd med å flytte oppmerksomheten fra Atlanterhavet til Stillehavet.

Men Russlands invasjon av Ukraina har vist at det ikke er gjort i en håndvending å trappe ned USAs europeiske engasjement.

President Joe Biden må balansere, mener Giovanna De Maio, forsker ved University of Washington. Hun peker på at USA er interessert i å få en løsning på krigen i Ukraina så fort som mulig for å kunne konsentrere seg om Asia.

Der pleier USA forholdet til gamle allierte som Japan og Filippinene og forbereder seg på det som fryktes å bli en krig med Kina om Taiwan.

– Vi kaller det å gjøre klar scenen. Og vi gjør den klar i Japan, Filippinene og andre steder, uttalte den amerikanske generalen James Bierman nylig til Financial Times. Han er sjef for de amerikanske marinestyrkene i Japan.

Slutt på frihandelens æra?

Krigen har ikke bare fått USA og Europa til å gi storstilt våpenhjelp til Ukraina. Sammen med blant annet Japan og Canada, har de også innført harde sanksjoner for å ramme russisk økonomi.

Og med det er det også skapt store hindringer for den globale frihandelen, som har stått høyt i kurs siden den kalde krigen tok slutt.

EU og G7 har blant annet innført pristak på russisk oljeeksport. Men ettersom land som Kina og India ikke er med, råder det stor usikkerhet om hvordan pristaket vil fungere.

– Hva betyr i det hele tatt ideen om en global oljepris når vi har bestemt oss for å innføre tak, og når de to store kjøperne, Kina og India, kan kjøpe fra russerne til en annen pris? spør toppsjefen i Total Energies Patrick Pouyanne.

– Dette er virkelig noe nytt, og vi kommer til å erfare det i 2023, sier han til AFP.

Prinsippet om frihandel er også satt til side på flere andre områder, blant annet ved at USAs har innført forbud mot å eksportere visse databrikker til Kina.

India har på sin side innført forbud mot eksport av hvete.

Begynte med pandemien

Slike tiltak har kommet på toppen av problemene som koronarestriksjonene skapte i de globale forsyningskjedene.

– Tendensen til at verden splittes opp, begynte før krigen, men det har vært et dobbelt sjokk – først med pandemien og så krigen som fikk det til å gå fortere, sier Demarais.

Krigen har bidratt kraftig til at prisene på både mat, varme og boliglån har steget kraftig – både i fattige og rike land.

Spesielt hardt rammet er land i Afrika og Midtøsten på grunn av stor avhengighet av matimport. Det samme gjelder fattige land andre steder i verden, som ikke har handlingsrom til å mildne effektene av krisen.

– En levekostnadskrise er allerede her, fastslo Verdens økonomiske forum i sin risikorapport for 2023.