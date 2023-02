Amerikanske folkevalgte vil terrorliste Wagner-gruppen

Senatorene, som ledes an av demokraten Ben Cardin og republikaneren Roger Wicker, vil igjen stemme over et lovforslag om å holde Wagner-gruppen ansvarlige for menneskerettsbrudd ved å føre den opp på amerikansk UDs liste over utenlandske terrororganisasjoner.

Lovforslaget ble opprinnelig innført i den forrige kongressperioden, men ikke vedtatt. USA har allerede stemplet Wagner-gruppen som en kriminell organisasjon.

– Wagner er en kriminell organisasjon som fortsetter å begå omfattende grusomheter og menneskerettsbrudd, sa John Kirby, talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, da avgjørelsen ble kunngjort i januar.

Wagner-soldater kjemper på russisk side i noen av de hardeste kampene i Ukraina, men har de siste årene også deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. Gruppens leder Jevgenij Prigozjin regnes som en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin.

I tillegg til ugjerninger i Ukraina, beskyldes gruppen av USA også for alvorlige forbrytelser i flere afrikanske land. Blant disse er massehenrettelser, voldtekter og bortføring av barn.