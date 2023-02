To tenåringer siktet for drapet på transpersonen Brianna Ghey

Ghey ble av forbipasserende funnet død på en sti i en park i Warrington lørdag ettermiddag. 16-åringen var stukket i hjel.

Dagen etter pågrep politiet i Cheshire to 15-åringer, en gutt og en jente, fra Leigh, som ligger i nærheten. Onsdag ble de to siktet for å ha drept Ghey.

Politiet kunngjorde onsdag ingen dato, men de to tenåringene skal fremstilles for varetektsfengsling senere.

Politiet har tidligere uttalt at etterforskerne prøver å finne ut om Ghey var offer for hatkriminalitet. Ghey, som var transperson, hadde en stor følgerskare på Tiktok.

Saken har fått stor oppmerksomhet både i inn- og utland, og i Storbritannia har folk flere steder tent lys og holdt markeringer til minne om henne.

En innsamlingsaksjon til støtte for Gheys familie hadde onsdag passert 1,1 millioner kroner.

I en uttalelse sier familien at tenåringen var en «høyt elsket datter, datterdatter og babysøster».

– Brianna var vakker, morsom og munter. Brianna var sterk, fryktløs og unik. Tapet av henne har etterlatt et stort hull i familien vår, og vi vet at lærerne og vennene som var del av livet hennes, også føler det slik, står det videre i uttalelsen.